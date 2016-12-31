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Гройсман заявив, що найгірше вже позаду

Гройсман заявив, що найгірше вже позаду
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що для українців найважчі часи вже позаду, а попереду лише шлях нових звершень. Про це він зазначив у своєму привітальному листі, адресованому українському народові з нагоди Різдва Христового та Нового року, пише видання «Укрінформ», передає replyua.net.

«Для нас рік, який минає, став важливим етапом у розвитку не тільки економічної, але і соціальної сфери. Ми змогли подолати суспільну та економічну кризу разом. Ми довели не лише собі, а і всьому світу, що Україна та її народ здатні боротися за свою незалежність та єдність», - каже Гройсман. Прем’єр наголосив, що лише за 2016 рік в державі було вдвічі підвищено соціальні стандарти. Населення отримало більш ніж 860 мільйонів гривень допомоги для покращення енергоефективності власних домівок. У всіх малих містечках та селах відкриваються школи, ремонтуються автомобільні дороги.

«Це демонструє, як український народ дійсно здатний долати перепони та створювати краще майбутнє для себе та своїх дітей. Я переконаний, що найважчі часи вже позаду. 2017 рік стане роком нових звершень та подальшого розвитку. Це буде рік якісних змін у оборонній, соціальній, економічній культурній, політичній та гуманітарній сферах», - зазначив міністр.
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