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Одеський вбивця розповів, що його підштовхнуло на скоєне

Одеський вбивця розповів, що його підштовхнуло на скоєне
У Одеській області за підозрою у вбивстві 42-х річної жінки та її 2-х річно дитини суд посадив під варту чоловіка без права внесення застави. Про це розповіла прес-секретар прокуратури Одещини Верба Інна, пише видання «УНІАН», передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що за клопотанням прокурора, підозрюваного у кривавих вбивствах у Овідіополі було взято під варту ввечері 30-го грудня. «У Овідіополі місцевий суд задовольнив клопотання Іллічевської місцевої прокуратури щодо обрання підозрюваному у подвійному вбивстві запобіжного заходу у вигляді арешту без права внесення застави», - зазначила Верба.

Також вона нагадала, що завдяки професіональним діям працівників правоохоронних органів, 30-го грудня було затримано підозрюваного у вбивстві жінки та дитини напередодні. Судове розслідування здійснюється за статтями щодо умисного вбивства двох осіб та умисного вбивства дитини, яка не досягла повнолітнього віку, підпал майна та незаконне заволодіння транспортним засобом. «Сам зловмисник заявив, що вбивство він вчинив з мотивів помсти, яку він готував для усієї Одеси», - зазначили у інформаційному листі. як відомо, 30-го грудня в Одеській області правоохоронці затримали Погорєлого Дмитра, якого підозрюють у вбивстві жінки та дитини.
Одеський вбивця розповів, що його підштовхнуло на скоєне
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