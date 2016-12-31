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Экономист: в 2017 году в экономике Украины не будет серьезных изменений

Экономист: в 2017 году в экономике Украины не будет серьезных изменений
Следующий год не станет переломным в том, что касается улучшений экономической ситуации в Украине. Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом рассказал экономист Александр Савченко.

По его словам, оптимистичные прогнозы не сбудутся, и темпы роста экономики будут очень медленными. «Рост экономики составит около двух процентов, инфляция может достигнуть восьми процентов. Показательные реформы в стране по-прежнему отсутствуют, и следующий год станет копией 2016 года, единственное отличие – незначительный экономический рост. В текущем году он составил около полутора процентов, в следующем году он достигнет двух процентов, но не больше», отметил Савченко.

По его словам, к концу следующего года курс доллара может подняться до 30 гривен, однако, учитывая заложенный в бюджет курс, можно предположить, что он также поднимется и до 28 гривен. Савченко добавил, что за четверть века в нашей стране реформы так и не начались, и мало верится в то, что они могут начаться в ближайшее время.
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