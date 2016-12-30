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Центробанк начал ликвидацию ПАО «Банк «Траст»

Центробанк начал ликвидацию ПАО «Банк «Траст»
В обнародованной ФГВФЛ в пятницу, 30 декабря информации говорится, что руководство центробанка Украинского государства, 29 декабря приняло решение забрать банковскую лицензию и закрыть еще одно украинское финучреждение – ПАО «Банк «Траст».

Как сообщает replyua.net, в сообщении отмечается, что процедура, начатая ФГВФЛ по закрытию банка, будет длиться до 29 числа декабря месяца 2018 года. Постановлением Фонда администрация ликвидатора передана сотруднику Фонда гарантирования вкладов физлиц, не постоянному администратору финансового учреждения Владимиру Кухареву.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Нацбанк в начале декабря месяца, 6 числа назвал банк «Траст» таким который относится к категории не способных осуществлять платежи из-за ухудшения финансового состояния банка. Регулятор сообщал: «Дестабилизация финансового сектора банка «Траст» имеет системный характер и обусловлена целым рядом факторов. Среди них и таковы, что большая часть кредитов финучреждения была выдана на территории страны, где сейчас проводится антитеррористическая операция. В результате не обслуживания подобного рода займов, банк значительно ухудшил свое финансовое положение. По состоянию на 1 декабря капитал финансового учреждения составлял -135 миллионов гривен».
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