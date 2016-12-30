Вариант по Донбассу: нужно отказаться от Альянса с ЕС и провести выборы, - Пинчук

Украинский олигарх Виктор Пинчук сделал предложение властям Украинского государства пойти на взаимные уступки в отношениях с Российской Федерацией и прекратить путь к членству в ЕС, а также обеспечить проведение выборов на неконтролируемых землях украинского Донбасса, пока они не будут освобождены, о чем пишет The Wall Street Journal.
Как сообщает replyua.net, согласно предложениям олигарха, Украинское государство должно пойти на болезненные компромиссные решения. Но, по словам Пинчука, это нужно сделать исключительно ради достижения мира на Донбассе. Бизнесмен считает: «Украинскому государству необходимо принять к вниманию и проработать вопрос об отказе на время от Европейской интеграции. Оставить вопрос возвращения аннексированного Крымского полуострова в состав нашей страны на ближайшие двадцать лет, пока в Украине не будут обеспечены условия по экономике, инфраструктуре, финансовой системе, чтобы жители полуострова сами захотели вернуться к нам. Проблема, сложившаяся сегодня на Донбассе, она взяла свое начало за рубежом. Это нельзя назвать борьбой за автономию или же гражданской войной. До тех пор, пока все земли государства не будут под контролем Киева, на востоке невозможно будет создать условия для проведения честных выборов. Однако может нам стоит провести там выборы, несмотря ни на что?».
Согласно словам бизнесмена, вышеприведенные шаги смогут помочь продемонстрировать приверженность Украинского государства к мирному решению проблемы – объединению без войны. Также он отметил: «Нам нужно признать тот факт, что ни в ближайшее время, ни даже в среднесрочной перспективе Украина не сможет стать членом Североатлантического Альянса». Пинчук подытожил: «Жизни граждан Украины будут спасены. Они стоят этих болезненных компромиссов, предложенных мною».