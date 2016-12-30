Поліція затримала вбивцю жінки та дитини на Одещині

Нещодавно представники правоохоронних органів затримали 31-го річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 42-х річної жінки та її 2-річної дитини в населеному пункті Овідіопіль Одеської області. Про це у п’ятницю повідомляє прес-центр Головного управління Національної поліції Одещини, передає replyua.net.
«Для пошуку та затримання підозрюваного було залучено ввесь особовий склад Одеської поліції та сили Національної гвардії. Результатом діяльності правоохоронців стало затримання підозрюваного менш ніж за добу. Це сталося у лісопосадці недалеко від Овідіополя. Перед цим він переховувався від правоохоронців у одному з будинків дачного кооперативу», - зазначається у інформаційному листі.
«Під час затримання поліцейським вдалося уникнути жертв. Наразі тривають оперативні слідчі дії. Правоохоронці з’ясовують мотиви вбивства», - додали у поліції. Як повідомлялося раніше, після вбивства чоловік сів до вантажівки та вирушив у напрямку обласного центру, де він, за даними правоохоронних органів, збирався вчинити наїзд на натовп людей. Проте поліції вдалося запобігти цьому. Злочинець зумів утекти. Проте, як кажуть, бігати йому довго не вдалося.