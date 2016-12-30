Чубаров: Пінчук хоче знищити Україну зсередини

Народний депутат України та керівник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що пропозиція олігарха Віктора Пінчука стосовно України та Криму являється закликом до капітуляції перед країною-агресором. Такими словами Чубаров прокоментував на своїй сторінці у Фейсбуці статтю Пінчука, яку опублікували у американському видання «The Wall Street Journal», передає replyua.net.
«Те, що Віктор Пінчук так сором’язливо називає «болючим компромісом» насправді являється закликом до капітуляції перед державою-агресором нас, громадян України. Це також стосується і кримських татар», - заявив Чубаров. «Мова йде про капітуляцію, яка повністю знищить України, і Пінчук це розуміє. Він закликає здати Крим і Донбас, і відмовитися від Євросоюзу та НАТО. Після цього Україна просто перестане бути… Перестане бути як незалежна та суверенна держава», - наголосив народний депутат.
Таким чином, за словами Чубарова, те, що ворогам не вдалося зробити з Україною протягом кількох століть, Пінчук пропонує зробити власними руками – знищити волю до свободи та здатися під підошву окупанта. «Невже серед нас є такі, що здатні знищити майбутнє свого народу?», - поцікавився він.