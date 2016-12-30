Влада буде стимулювати купівлю електромобілів

В Україні назріває ідея допомоги з купівлею автомобілів, які не забруднюють навколишнє середовище. Про це сьогодні, 30-го грудня, заявив голова Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян під час круглого стола на тему розвитку електротранспорту в Україні, пише агентство «Автоцентр», передає replyua.net.
За словами міністра, протягом наступних трьох років його відомство має наміри підвищити кількість електромобілів у Україні до 15 процентів. «Для сприяння купівлі електротранспорту ми хочемо прибрати ПДВ та акцизний збір на електромобілі. Всі ці кроки знизять вартість таких автомобілів в Україні на 22%», - зазначив Омелян.
В той самий час у повідомленні наголосили, що купівлю автомобіля з нульовими викидами будуть також стимулювати додатковими виплатами. «Якщо така ідея приживеться, то влада зможе значно підвищити частку електромобілів в Україні, а навколишнє середовище стане чистішим», - зазначили у інформаційному листі. Проте, за словами автора, уряд не говорить про конкретні дати та строки впровадження таких субсидій. «Наразі залишається невідомим терміни та які саме марки електромобілів будуть продаватися за зниженою ціною. Головна ідея – розвантажити довкілля від забруднювачів», - підсумували в повідомленні.