У Порошенко заявили об ухудшении ситуации для Украины

Константин Елисеев, занимающий должность замруководителя канцелярии президента Украины, во время общения с журналистами «Обозревателя» рассказал, что геополитическая обстановка, где в настоящее время пребывает Украинское государство, достаточно сложная, но в будущем ожидаются еще большие осложнения.
Как информирует replyua.net, Елисеев отметил: «В предстоящем году Украинское государство будет находиться в условиях почти новой Европы. Давайте вспомним о голосовании на президентских выборах во Франции, об избрании в парламент Германии и Нидерландов. Такие же выборы ожидают и Болгарию с Апеннинским полуостровом. Подобного рода факторы принуждают наших дипломатов к большой оценке и адекватной реакции на происшествия, которые происходят в странах Европы. Однако, естественно, что нам не будет проще». Согласно словам замглавы АП, Украина в какой-то степени уже ощутила на себе последствия европейского недоверия. При этом он подытожил: «Это ситуация, сложившаяся в Нидерландах. Также частично скептичность Европы оказывала влияние и на решение Евросоюза по принятию безвизового режима для Украины».
Однако вместе с такими не очень приятными новостями Константин Елисеев заявил и о позитиве. В частности, по его словам, несмотря на всяческие сопротивления с российской стороны, уже существует базовый проект «дорожной карты» Минских соглашений.