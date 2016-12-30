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Нацбанк знизив курс гривні

Нацбанк знизив курс гривні
Станом на 30-те грудня 2016 року Національний банк України знизив офіційний курс гривні до 27.19 гривень за долар США. про це йдеться у повідомленні прес-центру регулятора у п’ятницю, передає replyua.net.

Також у повідомленні вказується, що передноворічний курс гривні станом на 30-те грудня відносно до євро встановився на позначці 28.42. А один російський рубль коштує 0.445 гривні. Як повідомлялося раніше, 29-го грудня станом на 17-ту годину котирування гривні до американського долара на міжбанківському валютному ринку становилися на рівні 27.06 – 27.2 грн./дол. Також раніше повідомлялося, що Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 24 копійки до 26.890 гривні за долар США.

За оцінками міжнародних експертів, така тенденція до зниження вартості гривні зумовлена меншою мірою подіями з нафтою та Brexit. Найголовнішими чинниками залишаються зниження напливу інвестицій до України, що зумовлене особливим станом в державі. Також варто звернути увагу і на недобудовані міжнародні торгові відносини. В цьому році багато товарів з України так і не вдалося експортувати на сталі світові ринки через протидію з боку Російської Федерації. З попередньою оцінкою, за кілька тижнів гривня почне зростати.
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