«Укрзализныця» вводит рекордное количество поездов в новогодние каникулы

В новогодние каникулы компания «Укрзализныця» ввела рекордное количество дополнительных поездов на самые популярные направления в Украине – 41 поезд, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу УКЗ. В сообщении говорится о том, что в период новогодних праздников компания дополнительно назначила 41 поезд, и они будут курсировать во всех направлениях.
Всего было назначено 233 дополнительных рейса, и благодаря такому введению билеты на дополнительные поезда смогут приобрести 310 тысяч пассажиров. Самыми популярными маршрутами в рождественские и новогодние дни в Украине, на которых введут дополнительные составы, остаются Одесса-Черновцы, Одесса-Львов, Киев-Львов, Киев-Черновцы, Киев-Ужгород. Сегодня можно приобрести билеты на 30 и 31 декабря на дополнительные поезда Киев-Ужгород и Ужгород-Хмельницкий, кроме того, открыта продажа билетов на 31 декабря на поезд Интерсити+, который следует из Дарницы во Львов и из Львова в Дарницу.
Помимо дополнительных поездов, на время зимних каникул будет увеличено количество рейсов восьми круглогодичных поездов. Более точную информацию о расписании и ценах можно узнать на сайте «Укрзализныци».