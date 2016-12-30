валюта
СпецтемаТина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России

«Укрзализныця» вводит рекордное количество поездов в новогодние каникулы

«Укрзализныця» вводит рекордное количество поездов в новогодние каникулы
В новогодние каникулы компания «Укрзализныця» ввела рекордное количество дополнительных поездов на самые популярные направления в Украине – 41 поезд, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу УКЗ. В сообщении говорится о том, что в период новогодних праздников компания дополнительно назначила 41 поезд, и они будут курсировать во всех направлениях.

Всего было назначено 233 дополнительных рейса, и благодаря такому введению билеты на дополнительные поезда смогут приобрести 310 тысяч пассажиров. Самыми популярными маршрутами в рождественские и новогодние дни в Украине, на которых введут дополнительные составы, остаются Одесса-Черновцы, Одесса-Львов, Киев-Львов, Киев-Черновцы, Киев-Ужгород. Сегодня можно приобрести билеты на 30 и 31 декабря на дополнительные поезда Киев-Ужгород и Ужгород-Хмельницкий, кроме того, открыта продажа билетов на 31 декабря на поезд Интерсити+, который следует из Дарницы во Львов и из Львова в Дарницу.

Помимо дополнительных поездов, на время зимних каникул будет увеличено количество рейсов восьми круглогодичных поездов. Более точную информацию о расписании и ценах можно узнать на сайте «Укрзализныци».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: те, що зробили американці – це надзвичайно серйозно
Важное за сутки
29 дек 2016
8593

Украинский ученый и его жена получили российские паспорта от Рогозина

Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ, сегодня вручил российские паспорта Игорю Гашененко, известному украинскому ученому, и его жене Людмиле, информирует replyua.net со ссылкой на российские источники.

29 дек 2016
8587

Путин выводит войска из Сирии

Российский глава Путин согласился с доводами Министерства обороны РФ, и в скором времени из Сирии будет выведена часть российских войск. Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские СМИ, сегодня

Последние новости

Порошенко ухвалив зміни до Податкового кодексу

Перед Новым годом в Украину придет похолодание

Цимбалюк: Трамп сохранит все «российское» наследие Обамы

Эксперты рассказали, насколько возможно вторжение России в Украину через Беларусь

«Укрзализныця» вводит рекордное количество поездов в новогодние каникулы

В Белом доме подтвердили возможность отмены Трампом санкций против России

Невзоров: основные принципы православия россиянам неизвестны

В Администрации Порошенко заметили прогресс в минских соглашениях

Обама загоняет Трампа в угол, больше этому человеку никто не симпатизирует, - советник Трампа

Трамп назвал главные задачи и планы на посту президента США

Новости из США не привели к снижению цен на нефть

Российские дипломаты примут ответные жесткие меры в отношении США

Журналист: Подарок Вашингтону от Москвы на Новый год явно удался

Ганапольский: из-за Ту-154 Путин разобщает российское общество

Эксперт: Давайте поблагодарим тех нардепов, которые в очередной раз проваливают закон о спецконфискации

Пользователи соцсетей прокомментировали заявление Савченко о встрече с главарями "ЛДНР"в Киеве

Эксперт: главные ошибки и провалы Кремля в 2016 году

Путин получил пощечину от Лукашенко – эксперт

Савченко готовится встречать главарей «ЛДНР» в Киеве

Пономарь: День санкций уже наступил

 Новости за день