РФ за 2016 год получила более 200 обращений от Украины, - МИД

На протяжении всего текущего года Российская Федерация получила от Украинского государства не менее двух сотен нот дипломатического характера, а также разных обращений в различные квалифицированные органы государства, о чем сообщила глава отдела по связям с общественностью внешнеполитического ведомства Украинского государства Марьяна Беца, передает «112 Украина».
Как информирует replyua.net, таким образом в ведомстве отметили: «Если смотреть в целом, то в Российскую Федерацию на протяжении 2016 года, а частности в компетентные органы – следком РФ, пенитенциарные учреждения России и т.д., были направлены более 200 нот и различного рода обращений, к примеру, требование дать нашим консулам право провести встречу с украинскими политзаключенными».
Примечательно, по словам Бецы, это ни малейшим образом не отразилось на поведении России. Сотрудник ведомства подчеркнула: «В поведении России, в целом, ничего не изменилось. Несмотря на это мы продолжаем работать, ведь для нас является приоритетом номер один – освобождение каждого политзаключенного, каждого украинца, кто удерживается незаконно в России». При этом она подытожила, что Украина имеет абсолютную поддержку со стороны международного сообщества и все прекрасно понимают, что Российская Федерация использует граждан нашего государства не иначе, как заложников, как предмет для ведения торга для решения политцелей.