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Прокуратура вручила підозру ще одному ватажку "ЛНР"

Прокуратура вручила підозру ще одному ватажку "ЛНР"
Головна військова прокуратура оголосила про підозру командиру бандформування «Всевелике військо Донське» самовизнаної «Луганської народної республіки» Козіцину Миколі. Про це сьогодні, 29-го грудня, на своїй сторінці у Фейсбуці розповів голова Військової прокуратури України Анатолій Матіос, інформує replyua.net.

У повідомленні зазначається, що слідчий склав підозру Козіцину у вчиненні злочинів щодо участі у терористичних організаціях, ведення агресії проти суверенної держави за попередньою змовою та інші. Матіос також розповів, що 27-го грудня за допомогою міжнародної кур’єрської служби за місцем проживання в Російській Федерації було доставлено та вручено текст підозри особисто в руки Козіцину М. І. «Наразі підозрюваний знаходиться у державному розшуку. Наразі вирішується питання отримання дозволу на затримання та визначення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ми маємо докази того, що на початку АТО Козіцин на території РФ зібрав та організував незаконне збройне формування під назвою «Всевелике військо Донське». До нього входять переважно громадяни Росії. Потім він вторгся на територію України та вів бої в складі так званої «ЛНР» проти сил АТО», - розповів Матіос.
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