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Больше 10 миллионов украинцев работают неофициально

Больше 10 миллионов украинцев работают неофициально
Только десять с половиной миллионов граждан Украины платят налоги и единый социальный взнос, хотя число украинцев работоспособного возраста в два раза больше. Как информирует replyua.net, такое заявление на селекторном совещании в Киеве прозвучало от Романа Насирова.

По словам главы Государственной фискальной службы, налог на доходы физических лиц платит лишь половина граждан трудоспособного возраста. «Если сравнивать с европейскими странами, то в большинстве из них налоги платит половина населения, а у нас таких граждан примерно четверть. Если бы все украинцы работали официально, сумма уплаченных налогов возросла бы в два раза», заявил Насиров. По его словам, статистика очень печальная – из тех десяти с половиной миллионов, кто исправно платит налоги, около сорока процентов – граждане, получающие примерно 1600 гривен в месяц.

«Такие цифры для Украины недопустимы. Еще хуже, когда руководство предприятий и компаний выставляет себе минимальную зарплату, чтобы платить с нее минимальный налог. Это нечестно, и это не соответствует действительности», подчеркнул глава ГФС.
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