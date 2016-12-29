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Директор "1+1" розповів свою версію подій: Політика

Директор "1+1" розповів свою версію подій: Політика
Керівники телевізійного каналу «1+1» мають припущення, що Національна рада не видає їм ліцензію на мовлення з позицією Адміністрації президента, яка хоче отримати контроль над незалежним медіа-ресурсом. Про це у четвер, 29-го грудня, розповів генеральний директор телеканалу Ткаченко Олександр, передає replyua.net.

«М’яко кажучи, ми були збентежені, коли дізналися, що керівник Нацради пов’язує продовження ліцензії для нашого каналу з націоналізацією «ПриватБанку». У нашій державі існує механізм, за допомогою якого можна націоналізувати банки. Проте у нас немає механізму з націоналізації телевізійних каналів», - наголосив він.

Крім того Ткаченко зауважив, що телеканал «1+1» не належить ніяким чином «ПриватБанку». «Ми не маємо ніяких зобов’язань або кредитів перед «ПриватБанком». Під час особистих розмов я неодноразово чув про те, що влада тисне на Національну раду. І тут я маю версію, що перед виборами АП не вигідно мати перед собою непідконтрольний медійний ресурс, який не буде діяти на користь влади», - зазначив він. «Ще півроку тому ми передали до Нацради всі необхідні документи для отримання ліцензії. Проте зараз ми бачимо, що проти нас починається якась війна і ми побоюємося, що Рада може змінити рішення», - додав Ткаченко.
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