Насиров: в отношении Марушевской ведется следствие по причастности к коррупции

Являющуюся бывшим председателем таможни в Одессе Юлию Марушевскую заподозрили в непосредственном участии в некоторых коррупционных схемах, в результате чего в отношении нее были начаты следственные действия. Такую информацию Роман Насиров, возглавляющий Государственную фискальную службу Украины заявил информагентству Reuters.
Как информирует replyua.net, согласно словам руководителя ГФС, ведомство начало осуществлять следственные действия, которые связано с фактами сниженной стоимости на товары, а также некоторыми другими правонарушениями. В это же время Насиров проинформировал, что было замечено, что со средины ноября 2016-го областная таможня Одессы начала поднимать свои доходы практически на тридцать процентов, что в гривневом эквиваленте составляет 300 миллионов. Примечательно что, по его словам, это произошло спустя несколько недель с момента отставки Марушевской с занимаемого поста.
В это же время отмечается, что ведомство по связям с общественностью ГФС Украины передало Reuters официальную информацию о преступлениях, которые были сделаны на таможне Одесской области в период с января по октябрь месяцы. В результате этого таможня не выполнила свой план в семи из десяти месяцев уходящего года.