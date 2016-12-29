валюта
СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Що потрібно знати для вибору найкращої новорічної ялинки - поради фахівців

Що потрібно знати для вибору найкращої новорічної ялинки - поради фахівців
До Нового року залишилося всього декілька днів. Фахівці з Німеччини діляться з нами досвідом з вибору якісної та «живучої» новорічної ялинки. Як передає replyua.net, головні критерії, за якими кожен із нас обирає собі новорічну красуню – це її розмір, запах, колір та розмір хвої. Проте спеціалісти звертають нашу увагу і на ряд інших важливих критеріїв. Розглянемо детальніше.

Якщо хвоя має насичений темнозелений колір, а на дотик відчувається липкість, то таке дерево було вирубане нещодавно і прослужить вам тривалий час. Також варто звернути увагу на колір зрубу ялини чи сосни. У «свіжої» ялиночки колір зрізу світлий, від нього йде приємний аромат. В іншому випадку ви нічого не відчуєте носом, а колір буде підозріло темним. Також перед покупкою варто добряче потрусити деревце: якщо хвоя не осипається – можна сміливо купляти. Також зверніть увагу на «чистоту» кори: ви не повинні бачити грибок, мох чи подряпини. Також спеціалісти застерігають після покупки не зрізати верхівку! Це важливо, адже зрізана кромка скоротить вік вашої новорічної красуні. Також корисно буде поставити ялину чи сосну в мокрий пісок, щоб вона тримала вологу набагато довше. І на останок: не варто перетяжувати гілки надмірною кількістю прикрас, оскільки через тиждень ваша струнка красуня перетвориться на «широку бабцю».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России своя децентрализация: Медведев жестко ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану
Важное за сутки
28 дек 2016
18926

В России своя децентрализация: Медведев жестко ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Татарстан должен знать свое место» и не требовать того, что не положено. Так глава российского правительства отреагировал на возмущение президента

28 дек 2016
14311

Independent сообщает о странной находке, доказывающей существование машины времени

Издание Индепендент опубликовало очень странный материал из серии «Хочешь – верь, а хочешь – нет», сообщает replyua.net. Источник утверждает, что на территории Монголии нашли мумию, одетую в

29 дек 2016
9111

На российском ТВ состоялось обсуждение дальнейшего захвата украинских городов войсками Путина по примеру Алеппо

Вчера в прямом эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия – 1», состоялось обсуждение захвата российскими войсками городов Украины. Как

Последние новости

Власти Польши призвали украинцев не проводить мероприятия в честь 75-летия УПА

Составлен рейтинг самых популярных авто в Евросоюзе

Чому українці не сумують за авіакатастрофою російського ТУ-154

Директор "1+1" розповів свою версію подій: Політика

Нова свідомість чи нова техніка: чого більше потребує українська армія

Предупреждение: вместо красной икры в Украине реализуют подделку

Розенко охарактеризував Держбюджет - 2017

Полет разбившегося Ту-154 длился всего 70 секунд

У МОЗ заявили про початок обговорення Національного переліку препаратів

Глава Минтранса РФ сообщил о нештатной работе техники разбившегося Ту-154

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини

Варшава предъявила Москве ультиматум после заявления Путина о катастрофе возле Смоленска

Украинский ученый и его жена получили российские паспорта от Рогозина

Насиров: в отношении Марушевской ведется следствие по причастности к коррупции

Чому Захарченко хвалить Надію Савченко? (ВІДЕО)

Эксперт спрогнозировал новые преступления Путина после Украины и Сирии

Эксперт: Обама не позволит Трампу снять санкции с России

Що потрібно знати для вибору найкращої новорічної ялинки - поради фахівців

СБУ обвиняет бывшего пленника «ДНР» в госизмене

Михайленко: Обама зря старается – Трамп отменит антироссийские санкции

 Новости за день