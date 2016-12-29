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СБУ обвиняет бывшего пленника «ДНР» в госизмене

СБУ обвиняет бывшего пленника «ДНР» в госизмене
Вышедший на свободу из плена «ДНР» подполковник ВСУ Иван Безъязыков обвиняется сотрудниками СБУ в причастности к совершении измены государству. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ведомства. При этом отмечается, что соответствующее решение принималось после согласования с Генпрокуратурой.

«Сотрудники службы располагают совершенно проверенными доказательствами (среди которых полученные от свидетелей показания и выводы оперативно-технического анализа) о сотрудничестве предателя с представителями структур разведки, деятельность которой контролируют пророссийские боевики. Кроме того, там он работал на руководящей должности», - рассказал замруководителя Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Как известно, Ивана Безъязыкова задержали сотрудники правоохранительных органов, так как он подозревается в пособничестве представителям «ДНР», о чем в начале декабря журналистам рассказала супруга военного. С ее слов, ее мужа посетили четыре человека, одетых в штатское. Сотрудники СБУ показали ей орден на проведение обыска, в котором было сказано о подозрении мужа в непосредственной деятельности в пользу боевиков непризнанной республики.
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