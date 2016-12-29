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Украина вводит европейские правила по перевозкам товаров, - Минфин

Украина вводит европейские правила по перевозкам товаров, - Минфин
В финансовом ведомстве Украины (Минфине) сообщили о начале внедрения Украинским государством европейских уставов для провоза товаров. Как информирует replyua.net, это проводится в рамках системной реформы на таможне страны.

На официальном портале министерства появилось сообщение, в котором говорится: «По представлению Александра Данилюка, возглавляющего Минфин Украины, 28 декабря во время встречи Кабинета министров было согласовано отвечающее требованиям решение». По сообщению ведомства, такой законопроект предполагает корректировку Таможенного кодекса на счет приведения процедур транзитной сферы в соответствие с нормами Европы. В том числе, планируется применение информационных и телекоммуникационных систем, которые берут свое начало в Европе и работают на уровне многих стран.

Пресс-служба Минфина сообщает: «Это предоставит возможность Украинскому государству использовать общий порядок перевозок экономического сообщества Европы, а также ассоциации свободной торговли Европы». Примечательно также и то, что ведомство отметило, что ввод аналогичных европейским правил для транзита товаров – это одна из гарантий, которые должна выполнить Украина согласно СА с ЕС.
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