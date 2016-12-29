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СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Командир АТО розповів, що знищить Російську Федерацію

Командир АТО розповів, що знищить Російську Федерацію
Громадянам України не варто звертати увагу на балаканину на російських телеканалах щодо планів захопити нові території, а агресія країни-окупанта скоро вилізе для неї боком. Про це розповів командир восьмого окремого батальйону ЗС України Гергерт Андрій, передає replyua.net.

«На такі безглузді заяви реагувати не потрібно. Варто розуміти, що це проста балаканина для того, щоб заповнити ефір. Ми не хочемо захоплювати чиїсь міста. Ми хочемо повернути своє до себе і на цьому поставити крапку. А злоба та ненависть до всього світу пожере «вилікую Расійскую Федерацію» з середини. А ми, як міцна і незалежна нація, будемо спостерігати за цим з боку. Коли там ослабне диктатура, то всі ми побачимо, яка там агресія живе всередині кожного. Ми побачимо, як буде падати імперія. Нам ще потрібно буде збудувати стіну для того, щоб зупинити цю хвилю, яка може зачепити і нас», - розповів офіцер.

За його словами, наразі росЗМІ намагаються залякати інші країни та підняти «бойовий» дух росіян. Кремль робить всі можливі кроки для утримання влади. Коли люди зрозуміють, що Путін – це звичайна людина з руками та ногами, а його режим – це прірва для всієї нації, люди схочуть змінити цей лад і тобі зміни прийдуть і в Україну.
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