Минфин: в Украине начинают действовать европейские стандарты транзита товаров

В пресс-службе Министерства финансов сообщают о том, что в Украине начали внедрять стандарты транзита товаров, которые являются привычными для европейских государств, сообщает replyua.net.
Правила будут меняться согласно таможенной реформе, и в новых документах предусматривается осуществление таможенных формальностей с применением информационно-телекоммуникационных систем, которые основаны на технологиях Европы и давно функционируют на международном уровне. Участие Украины в едином европейском транзите позволяет получить множество различных преимуществ. Полностью будут решаться вопросы обмена информацией о продукции, которая перемещается через границы стран Евросоюза и через общую границу Украины, отпадет необходимость декларировать экспортные товары на границе с Евросоюзом.
Кроме того, применение европейских правил поможет предприятиям использовать одну таможенную декларацию, а также одну гарантию для перемещения продукции от склада в Украине до склада контрагента. На украинской таможне значительно будет сокращено количество различных формальностей, которые необходимы при транзитных перевозках.