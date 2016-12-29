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Минфин: в Украине начинают действовать европейские стандарты транзита товаров

Минфин: в Украине начинают действовать европейские стандарты транзита товаров
В пресс-службе Министерства финансов сообщают о том, что в Украине начали внедрять стандарты транзита товаров, которые являются привычными для европейских государств, сообщает replyua.net.

Правила будут меняться согласно таможенной реформе, и в новых документах предусматривается осуществление таможенных формальностей с применением информационно-телекоммуникационных систем, которые основаны на технологиях Европы и давно функционируют на международном уровне. Участие Украины в едином европейском транзите позволяет получить множество различных преимуществ. Полностью будут решаться вопросы обмена информацией о продукции, которая перемещается через границы стран Евросоюза и через общую границу Украины, отпадет необходимость декларировать экспортные товары на границе с Евросоюзом.

Кроме того, применение европейских правил поможет предприятиям использовать одну таможенную декларацию, а также одну гарантию для перемещения продукции от склада в Украине до склада контрагента. На украинской таможне значительно будет сокращено количество различных формальностей, которые необходимы при транзитных перевозках.
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