валюта
СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Forbes: Нафтогаз сделали заложником политической борьбы Порошенко и Яценюка

Forbes: Нафтогаз сделали заложником политической борьбы Порошенко и Яценюка
В ситуации в газо-нефтевой сфере Украины никаких изменений пока не происходит, так как компанию НАК «Нафтогаз» сделали заложницей политических конфликтов между президентом Украины Петром Порошенко и экс-главой правительства Арсением Яценюком, передает replyua.net. Такое мнение в статье для авторитетного издания Forbes представил Kenneth Rapoza. По данным журналистов, в свое время украинский газовый монополист был возглавлен Андреем Коболевым.

Принято считать, что инициатором реформирования компании «Нафтогаз» стал миллиардер Джордж Сорос, которого на подобную идею вдохновили события на Майдане. При этом в материале речь идет о том, что в настоящее время украинская газовая компания оказалась «погрязшей в процессе перетягивания политического каната, в котором участвуют сторонники реформ, пришедшие по рекомендации Сороса, и украинскими политическими деятелями, представляющими команду Порошенко». И победителей в этой борьбе пока нет, пишут журналисты издания.

В Forbes особый акцент сделали на том, что в свое время МЭРТ намеревался стать во главе Укртрансгаза, дочерней компании Нафтогаза. В конечном итоге, в Кабмине решили полностью перевести Нафтогаз под свой контроль.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России своя децентрализация: Медведев жестко ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану
Важное за сутки
28 дек 2016
16406

В России своя децентрализация: Медведев жестко ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Татарстан должен знать свое место» и не требовать того, что не положено. Так глава российского правительства отреагировал на возмущение президента

28 дек 2016
13171

Independent сообщает о странной находке, доказывающей существование машины времени

Издание Индепендент опубликовало очень странный материал из серии «Хочешь – верь, а хочешь – нет», сообщает replyua.net. Источник утверждает, что на территории Монголии нашли мумию, одетую в

Последние новости

Минфин: в Украине начинают действовать европейские стандарты транзита товаров

В «ЛНР» перестали доверять Плотницкому – опрос

ДРГ намагалася прорвати оборону на Донеччині. У ЗСУ втрати

Синоптики прогнозируют гололедицу и снег перед праздниками

Forbes: Нафтогаз сделали заложником политической борьбы Порошенко и Яценюка

Кількість полонених на території агресора зростає - МЗС України

Эксперты установили возможную причину крушения Ту-154

Квартира Лещенко: Справу потрібно закрити

Водолазы рассказали ужасающие детали о погибших авиакатастрофы Ту-154

Цены на нефть продолжают расти, несмотря на негативные новости из США

Північно Корейський диктатор стратив 340 осіб

Тина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России

Власти Чехии восстановят фабрику Шиндлера

Россия все больше напоминает Северную Корею – журналист

Росс рассказал, каким знакам Зодиака будет сопутствовать удача в 2017 году

Москва угрожает Вашингтону из-за вероятности новых санкций против России

На российском ТВ состоялось обсуждение дальнейшего захвата украинских городов войсками Путина по примеру Алеппо

Анджелина Джоли собирается вступить в новые отношения

Свою инаугурационную речь Дональд Трамп напишет сам

Жители частного сектора Киева останутся без водоснабжения на Новый год

 Новости за день