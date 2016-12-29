Forbes: Нафтогаз сделали заложником политической борьбы Порошенко и Яценюка

В ситуации в газо-нефтевой сфере Украины никаких изменений пока не происходит, так как компанию НАК «Нафтогаз» сделали заложницей политических конфликтов между президентом Украины Петром Порошенко и экс-главой правительства Арсением Яценюком, передает replyua.net. Такое мнение в статье для авторитетного издания Forbes представил Kenneth Rapoza. По данным журналистов, в свое время украинский газовый монополист был возглавлен Андреем Коболевым.
Принято считать, что инициатором реформирования компании «Нафтогаз» стал миллиардер Джордж Сорос, которого на подобную идею вдохновили события на Майдане. При этом в материале речь идет о том, что в настоящее время украинская газовая компания оказалась «погрязшей в процессе перетягивания политического каната, в котором участвуют сторонники реформ, пришедшие по рекомендации Сороса, и украинскими политическими деятелями, представляющими команду Порошенко». И победителей в этой борьбе пока нет, пишут журналисты издания.
В Forbes особый акцент сделали на том, что в свое время МЭРТ намеревался стать во главе Укртрансгаза, дочерней компании Нафтогаза. В конечном итоге, в Кабмине решили полностью перевести Нафтогаз под свой контроль.