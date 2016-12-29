Кількість полонених на території агресора зростає - МЗС України

Російська Федерації на сьогоднішній день незаконно утримує на своїй території мінімум 17 громадян України та відмовляється від дотримання принципу обміну полоненими «всіх на всіх». Про це повідомляє прес-центр Міністерства закордонних справ України у четвер, 29-го грудня, передає replyua.net.
«Країна-агресор продовжує ігнорувати взяті на себе обов’язки в рамках Мінських домовленостей стосовно обміну військовополоненими та незаконно утримуваних українських громадян за принципом «всіх на всіх». РФ продовжує демонструвати світу свій агресивний настрій та неготовність виконувати взяті на себе зобов’язання», - наголосили в МЗС.
«На сьогоднішній день ми знаємо, що з російського полону додому повернулося шестеро наших земляків, але на тій стороні їхня кількість не зменшилася, а навпаки – зросла. Наразі ми володіємо інформацією про незаконне утримання на території держави-окупанта не менше 17-ти українців. Значно більшу кількість наших земляків було незаконно затримано та заарештовано на території тимчасово окупованого півострова Крим. Більше ста наших співвітчизників утримуються силами проросійських терористів в окупованій Донеччині та Луганщині», - йдеться у повідомленні.