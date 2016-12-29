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Квартира Лещенко: Справу потрібно закрити

Квартира Лещенко: Справу потрібно закрити
Судове засідання за позовом Національного агентства з питань запобігання корупції проти народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Лещенка Сергія з приводу купівлі ним квартири перенесли на 25-те січня наступного року. Таке клопотання було подане від адвоката підсудного, розповів під час розмови з журналістами сам Лещенко, передає replyua.net.

В той самий час на своїй сторінці у Фейсбуці адвокат скандального нардепа Гненний Дмитро зазначив, що компанія, через яку Лещенко купував квартиру не надавала йому жодних персональних знижок. Про це саме можна дізнатися і з офіційної відповіді продавця тієї самої нерухомості. «Ціна, за яку була придбана квартира, не містила у собі ніяких персональних знижок. Сам продавець розробляв власні акції з метою заохочення більшої кількості бажаючих придбати його нерухомість. Варто наголосити, що акція була публічною, і поширювалася на будь-якого потенційного покупця. Сам власник надав повну відповідь щодо бажаної вартості на своє житло», - зазначив юрист. За його словами, таким чином Лещенко не має жодних ознак провини і суд має закрити провадження проти нього. «Взагалі це те, що має бути згідно закону. Але ми побачимо, що буде далі», - підкреслив адвокат.
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