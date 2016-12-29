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Чернобыльская зона будет передана в аренду

Чернобыльская зона будет передана в аренду
В Министерстве экологии и природных ресурсов Украины не исключают, что в скором времени значительная территория Чернобыльской зоны будет передана в аренду для строительства солнечных электростанций.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ведомства, такое заявление прозвучало от министра Остапа Семерака. По его словам, несколько зарубежных компаний заявили о том, что хотят построить в зоне отчуждения объекты для генерирования электроэнергии из возобновляемых источников. «Для нашего Министерства это очень важно, поскольку создание предприятий в зоне отчуждения гарантирует нашей стране не только создание новых рабочих мест, но и привлечение специалистов, знакомых с работой на Чернобыльской АЭС», подчеркнул Семерак.

По его словам, ведомство уже объявило конкурс на предоставление разрешения на аренду земли в Чернобыльской зоне, которая будет отведена для строительства солнечных электростанций. Более того, глава Министерства природы заявлял о том, что в Украине успели принять изменения в законодательство, позволяющие вести хозяйственную деятельность в зоне отчуждения.
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