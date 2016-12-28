Театр на Подолі - це лише початок скандалів

Громадські організації займаються підготовкою листа-звернення до Київської державної адміністрації з вимогою опублікувати проекти забудови Андріївського узвозу. Про це сьогодні, 28-го грудня, виступаючи в ефірі «Громадського радіо» розповів заступник керівника київської міської організації Національна спілка архітекторів України Духовичний Георгій, інформує replyua.net.
«На нашу думку, скандали навколо драматичного театру – це лише початок конфліктів навколо скандальних забудов на Подолі. Наразі ми завершуємо підготовку звернення до місцевої влади з проханням оприлюднити проекти забудов, які плануються на найближчий час. Проте Андріївський узвіз являється історичною пам’яткою міста, і на його території заборонені нові забудови», - заявив він.
В той самий час Духовичний зазначив, що потенційний скандал назріває навколо реставрації замку Річарда, 7-ми поверхового готелю навпроти музею Булгакова та деяких ділянок, які були виділені під житлові масиви. «Під виглядом реставрації сьогодні на повну потужність просувається будівництво двох котеджів на оглядовому майданчику замку. Чесно кажучи, особисто я в шоці з цього всього», - наголосив архітектор.