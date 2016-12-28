Заявление Хазина об уничтожении Украины вызвало негодование среди пользователей

Михаил Хазин, российский политолог и публицист, предложил свой «план» по возвращению лояльности Украины к РФ, и его заявление вызвало массу негативных постов в Интернете, передает replyua.net. В частности, Хазин подчеркнул, что план зависит лишь от того, чего хочет Россия на самом деле – если часть населения Украины не захочет менять руководство в Киеве, этих украинцев придется уничтожить.
Также Хазин не исключил, что можно расчленить Украину – восток и юг отдать России и запретить на этих территориях все украинское. Украинские пользователи были в шоке от такого «плана», однако Хазин тут же откликнулся на своем официальном сайте. Политолог ответил всем, что его дискуссия была лишь гипотетической, и он лично никого и ни к чему не призывал, а также не имеет четкой позиции по данному вопросу.
«Моя историческая родина – это Винницкая область, Могилев-Подольский. Свое мнение я не высказывал», заявил Хазин. Также он добавил, что речь шла лишь о чистой логике, и он применил риторический прием, который помогает усилить понимание всех обстоятельств.