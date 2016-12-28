Стало известно о последствиях землетрясения в Украине

Отголоски землетрясения, произошедшего в Румынии, наиболее ощутимыми были в Одесской области, однако информации о разрушениях или о пострадавших не поступало. Как информирует replyua.net с ссылкой на РБК-Украина, такие данные предоставили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве подчеркнули, что около одного часа ночи в южных районах Одесской области, в частности, в Болграде, Рени и Измаиле, а также в самой Одессе были зафиксированы незначительные подземные толчки. По шкале Рихтера они не превышали трех баллов. Во всех населенных пунктах обстановка спокойная – пострадавших нет, сведений о разрушениях не поступало. Эпицентр землетрясения находился в сейсмоактивной зоне Вранча, в восточной части Румынии, недалеко от города Липша. Магнитуда подземных толчков достигала 5,5 баллов, сила толчков – шести баллов по шкале Рихтера.
Сейсмологи отмечают, что сейсмоактивность этой зоны в Румынии остается неустойчивой. Напомним, что в конце сентября в Украине также были зафиксированы подземные толчки – отголоски еще одного землетрясения в зоне Вранча. Тогда толчки ощущались во многих областях нашей страны.