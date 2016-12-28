Справа Януковича: Суд оголосив перерву на невизначений термін

Печерський районний суд Києва оголосив перерву на невизначений термін у розгляді подання слідчого військової прокуратури стосовно надання на проведення заочного досудового розслідування проти колишнього президента України Віктора Януковича в рамках справи про державну зраду. Таке рішення сьогодні, 28-го грудня, проголосила суддя Тарасюк Христина на клопотання захисника президента-втікача Сердюка Віталія, пише видання «Укрінформ», передає replyua.net.
«Задовольнити клопотанню захисту стосовно визначення підсудності в рамках кримінального провадження. Оголосити перерву у засідання на невизначений термін», - заявила вона. В той самий час сам Сердюк розповів, що на сьогоднішній день клопотання стосовно визначення підсудності справі Віктора Януковича знаходиться у київському Апеляційному суді. Там його мають розглянути вже найближчим часом. Як відомо, генеральний прокурор України Юрій Луценко під час відеодопиту горе-президента повідомив йому про підозру у державній зраді. Пізніше адвокат Сердюк повернув текст повідомлення назад до ГПУ на заявив, що генпрокурор порушив низку норм, оголошуючи повідомлення про підозру, використовуючи відеозв'язок .