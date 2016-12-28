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Українців попереджають про небезпеку через сильні вітри

Українців попереджають про небезпеку через сильні вітри
У Гідрометцентрі попереджають українців про небезпеку через сильні вітри, які спостерігаються у середу, 28-го грудня, у кількох регіонах. Про це йдеться у повідомленні синоптиків на офіційному сайті, передає replyua.net.

Зокрема, потужні пориви вітру до 20 метрів на секунду очікуються у Львівській, Волинській, Рівненській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, та Чернівецькій областях. У Карпатах вітер до 25 м/с. в той самий час представники Державної служби з надзвичайних ситуацій закликають громадян не забувати про базові правила безпеки під час штормових вітрів: не залишатися тривалий час на відкритій місцевості, триматися гурту та по можливості не виходити з будівель.

«Також не варто ходити під розлогими деревами та рекламними щитами, більша кількість яких знаходяться у аварійному стані. Сильний вітер може пошкодити їх, і результатом можуть бути загиблі», - наголосили в ДСНС. Рятувальники також закликають людей у разі виявлення аварійно-небезпечних ситуацій, пов’язаних з сильними поривами вітру, негайно звертатися за гарячою лінією 101. Ви можете своїм дзвінком врятувати не лише своє життя, а й життя однієї або кількох людей.
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