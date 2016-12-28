Коли зустрінуться Порошенко і Трамп? - АП

Офіційна зустріч між президентом України Петром Порошенком та новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом може відбутися вже у лютому наступного року. Про це повідомив заступник керівника Адміністрації президента України Єлісєєв Костянтин, інформує replyua.net.
«Наразі ми маємо лише деякі конструктивні припущення. Більш конкретно це питання буде обговорюватися вже після інавгурації американського лідера. Ми готуємо візит президент Порошенка до США вже у лютому 2017 року», - зазначив він. В той самий час Єлісєєв наголосив, що телефонна розмова між Трампом та Порошенко проходила на рівні дружби та взаєморозуміння.
«Насправді це дуже добре, що перший млинець не став грудкою. Оскільки сковорідка вже була підігрітою до початку розмови. Звісно Дональд Трамп поцікавився ситуацією зі сходу України. Ми спостерігали, як американський лідер знайомиться зі справою України, і це дуже приємно розуміти. І взагалі факт розмови показує готовність американця до побудови довготривалих та якісних взаємовідносин з Україною. Не хочу бути багатослівним, але така тенденція краща, ніж ми могли собі уявити ще декілька тижнів тому», - зазначив представник АП.