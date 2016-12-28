Как выбрать главный деликатес новогоднего стола?

Обязательным деликатесом на праздничном столе является красная икра, и, несмотря на дороговизну этого продукта, большинство украинцев все-таки позволяют себе приобрести баночку икры на Новый год, сообщает replyua.net. Однако к выбору этого деликатеса нужно относиться внимательно!
Если раньше ассортимент красной икры был очень скромным, сейчас на прилавках супермаркетов можно найти десятки видов продукта от разных производителей. Однако эксперты успокаивают – подделки в Украине больше не продаются, но все-таки нужно выбирать известного производителя, поскольку некоторые компании могут предложить икру не самого хорошего качества. Ценовая категория перед этим Новым годом остается примерно такой же, как и до кризиса, – от 90 до 120 гривен за маленькую баночку. В среднем, банка икры сейчас стоит четыре доллара.
Сами производители утверждают, что цены на красную икру не меняются по одной простой причине – этот продукт просто перестанут покупать. По мнению специалистов, нужно опасаться цен в 50-85 гривен за банку. Скорее всего, перед вами нелегальный продукт от неизвестного производителя. Также продавец может снизить цену из-за истекшего срока годности.