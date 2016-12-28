Эксперт дал интересное пояснение землетрясению в Украине

По мнению заместителя главы Института геофизики НАН Украины Александра Кендзеры, произошедшее в ночь на сегодня землетрясение на территории Румынии – это самое обычное сейсмическое событие, передает replyua.net. Эксперт напомнил о том, что жители Одесской области традиционно больше всех ощущают подземные толчки, эпицентр которых расположен в зоне Вранча. К тому же, Кендзера отметил, что показатель максимальной магнитуды землетрясений в этом регионе не превышает 8,1 балла.
Специалист добавил: большая часть землетрясений, которые могут быть ощутимы на украинской территории, образуются в районе так называемой зоны Вранча, где сталкиваются украинские и румынские Карпаты. «Эпицентр землетрясения находился вне пределов Украины, а именно в Румынии, в районе гор Вранча, глубина его составила 93 километра. Поэтому из-за огромной глубины землетрясение, произошедшее этой ночью, можно было ощутить на большой территории», - сказал Кендзера.
В большей мере пострадать от подземных толчков в зоне Вранча может западная часть Одесской области в Украине, так как сила толчков здесь может быть и восемь баллов, сказал эксперт. К тому же, добавил он, вероятность предсказания землетрясений по времени минимальна.