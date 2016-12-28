Як гуляють на корпоративах депутати БПП

Під час новорічного корпоративу, який було влаштовано представниками фракції «Блок Петра Порошенка», сталося дві сутички з застосуванням фізичної сили. Про це у середу, 28-го грудня, розповів один з представників «БПП», який також був присутній на вищезазначеній вечірці, передає replyua.net.
За його словами, бійки почалися майже відразу після того, як завершилися виступи Петра Порошенка та Юрія Луценка. Він наголосив, що протягом наступної години він спостерігав «аж дві видовищні бійки». «Під час однієї з цих бійок тілесні ушкодження отримав депутат Розенблат Борислав», - уточнив депутат, який побажав залишитися інкогніто.
Також він розповів і про іншу бійку: «Це відбувалося на курилці. Урни для недопалків літали вздовж та в поперек. Проте охорона заблокувала доступ представникам мас-медіа до цієї сутички і як наслідок не вдалося отримати матеріалів». Про причини початку конфліктів свідок не розповідав а лише зазначив, що гості почали виходити через задні двері приміщення, покидаючи корпоративну вечірку вже через півгодини після її початку. «Деякі люди явно були незадоволені атмосферою та окремими присутніми особами», - додав народний депутат від «БПП».