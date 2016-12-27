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Ислямов рассказал, чем отличается изоляция Крыма от Донбасса

Ислямов рассказал, чем отличается изоляция Крыма от Донбасса
Ленур Ислямов, являющийся вице-главой Всемирного собрания татар аннексированного Крыма, одним из организаторов проекта осады полуострова, сделал заявление, что окружение АРК имеет весомое отличие от блокады временно захваченных земель украинского Донбасса, о чем информирует Politeka.

Как информирует replyua.net, прежде всего, согласно мнению Ислямова, изоляция АРК и ОРДЛО имеют разницу из-за присутствия поддержки политического характера. При этом крымскотатарский активист отметил, что оцеплением Крымского полуострова командовали представители народа крымских татар совместно с политиками. Ленур Ислямов сказал: «Между такими окружениями есть разница. Я очень хорошо осведомлен, что ребята, которые собрались выполнять эту операцию, некоторых из них мы знаем, но часть остается нам неизвестными. В настоящее время я не наблюдаю координированных действий, однако еще два месяца тому назад я был ознакомлен с этой историей. Это чрезвычайно тонкие события, которые можно осуществлять только в том случае, если дойти до конца. Этот процесс является системным. Как с материковой стороны, так и с противоположной. Ведение торгов с землями, которые находятся под временной оккупацией пророссийских боевиков – это не просто какой-то там бизнес, а это крупный бизнес, который постоянно замешан на крови».

В соответствии со словами инициатора блокады Крыма, у активистов операции были штаб, а также «прикрытие со стороны политиков», чего нельзя сказать о блокаде Донбасса.
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