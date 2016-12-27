Ирина Геращенко: С приближением инаугурации Трампа ждите новых сюрпризов от России

Вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко считает, что Украине нужно выстоять до официального вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа. По словам Геращенко, Кремль будет делать ставку на то, чтобы дискредитировать минский процесс в глазах Трампа, показав его неэффективность и безрезультатность.
«В первую очередь Путин будет пытаться показать Трампу, что он и не против относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе, только вот украинская сторона не принимает его правила игры и тем самым себя дискредитирует. Задача наших дипломатов не дать себя оболгать и показать, что на самом деле предлагает Москва, как она нарушает все минские договоренности, заявляя время от времени, что не является полноценным участником переговоров», – отметила Гаращенко. По ее словам, помимо пустых заявлений, Кремль продвигает свой «циничный сценарий дискуссии по заложниках». Играя судьбами людей, Путин прибегает к шантажу. Используя главарей «ДНР» и «ЛНР» Кремль требует, чтобы Киев освободил и передал так называемым «республикам» преступников, за которыми числиться серии особо тяжких преступлений. Чтобы увеличить численность заложников, террористы берут в плен даже тех, кто приехал навестить пленных или же кого-то из мирного населения, а потом требуют, чтобы украинская сторона освободила боевиков, рассказала Ирина Геращенко.