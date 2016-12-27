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Савченко рассказала подробности о платформе «РУНА»

Савченко рассказала подробности о платформе «РУНА»
В городе Львове, во время пресс-конференции народный избранник Надежда Савченко рассказала о создании общественной платформы «РУНА». В частности политик отметила: «Сейчас мы намерены вам сообщить об общественной платформе. То, что я сообщала: политическим проектом это не будет, ведь политсила – это всего-навсего механизм, и она появится у нас тогда, когда это будет на самом деле необходимо. Сейчас это просто объединение граждан, которые слышат самую суть, идею, а не определенные призывы, популизм. Мы представляем вашему вниманию общественную платформу «РУНА».

Как сообщает replyua.net, бывший член политсилы «Батькивщина» пояснила: «Это движение украинского народа, мыслящих, ведущих активный образ жизни украинцев. Это реформы народа Украины для изменения системы, причем самого что ни на есть настоящего изменения системы. Это эволюция украинцев, которая является требованием Революции достоинства».

Нардеп выразила мнение, что Украинское государство обязано дойти до изменений не революционным, но эволюционным путем. Она подытожила: «Я говорила когда-то о эволюционно-революционном пути. Мы должны подойти действительно к этому с большим умом, взвешивая все, после чего эволюционно завершить необходимую Украинскому государству революцию».

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