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Гройсман рассказал о нелегальной работе и анонсировал увеличение пенсий

Гройсман рассказал о нелегальной работе и анонсировал увеличение пенсий
В эфире одного из украинских телеканалов Владимир Гройсман, председатель украинского правительства, рассказал о планах Пенсионного фонда Украины на ближайшее будущее, о чем передает «Укринформ».

Как информирует replyua.net, по словам Владимира Гройсмана тот состав правительства Украины, который мы видим сегодня, имеет уверенное настроение на борьбу с незаконным трудоустройством в стране, так как оно приводит к обеднению пенсионеров. В это же время он отметил, что реформа Пенсионного фонда включает в себя повышение соцвыплат пенсионерам и уменьшение дефицитности ПФУ. Глава Кабмина отметил: «Этот порядок будет сокращать недостаток Пенсионного фонда Украины, а не производить его, а также делать такую систему самостоятельной». В соответствии со словами главы правительства, те, кто работает сегодня неофициально в нашей стране, в дальнейшем столкнутся с последствиями – в свое время будут получать всего лишь минимальную пенсию, следовательно, такие люди будут жить в бедности.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Пенсионный фонд Украины сделал прогноз, что в конце следующего года 12,5 миллиона украинских пенсионеров получат пенсии, размер которых будет составлять 1 тысячу и 732 гривны.
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