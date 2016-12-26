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Логвинский: большинство нардепов осудили позицию МИД Украины по Израилю

Логвинский: большинство нардепов осудили позицию МИД Украины по Израилю
Многие депутаты Верховной Рады не поддержали позицию Министерства иностранных дел Украины по Израилю. Такое заявление, как сообщает replyua.net, прозвучало в эфире 112 Украина от Георгия Логвинского, нардепа от Народного фронта и главы группы ВР по связям с Израилем.

«На международной арене выглядит очень странной позиция Украины, которая не поддержала Израиль и проголосовала за резолюцию. Проведены аналогии с аннексией Крыма, но речь идет о совершенно разных ситуациях. Многие люди в парламенте украинский МИД не поддержали. Скоро начнутся официальные заявления», отметил Логвинский. Также нардеп подчеркнул, что в сложившейся ситуации он никак не может согласиться или поддержать действия израильского премьера, который запретил министрам поездки в Украину.

«За подобные действия я осуждаю Биньямина Нетаньяху. Речь шла о визите не одного Гройсмана, и в составе делегации был и я. Таким способом премьер Израиля не только поездку отменил, но и разорвал некоторые связи между странами. Это очень неправильно», считает депутат.
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