Захарченко и Плотницкий отдадут Савченко двух заложников

Игорь Плотницкий и Александр Захарченко собираются передать нардепу Надежде Савченко двух заложников в качестве жеста доброй воли. Как передает replyua.net, такое распоряжение было опубликовано на сайте издания ЛИЦ, подконтрольного боевикам. В заявлении главарей эти действия названы «жестом доброй воли».
«Перед праздниками Рождество и Новый год мы без каких-либо требований к Киеву передаем нардепу Надежде Савченко двух пленных. Это жест доброй воли. Будут освобождены женщины – Ольга Сворак и Анжелика Преснякова. Однако мы надеемся, что такой жест позволит ускорить процесс освобождения заложников со стороны Киева. Наши граждане, как нам хочется верить, после праздников воссоединятся с близкими и родными», говорится в заявлении Плотницкого и Захарченко.
Напомним, что Савченко проводила встречу с главарями «ЛДНР» в Минске, и переговоры были тайными. Нардеп пыталась договориться об обмене заложниками, поскольку, по ее словам, украинские власти ничего не предпринимают для того, чтобы освободить пленных.