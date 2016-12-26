Запасы кукурузы и пшеницы в Украине начали снижаться

По состоянию на 1 декабря текущего года в Украине сократились запасы зернобобовых и зерновых культур, передает replyua.net со ссылкой на Государственную службу статистики.
В отчете Госстата говорится о том, что 1 декабря запасы этой продукции составляли 28,4 миллионов тонн, и это на восемь процентов меньше, чем по состоянию на 1 декабря 2015 года, когда запасы достигали 30,8 миллионов тонн. Самое большое сокращение запасов наблюдается на складах с пшеницей – примерно на 19 процентов. На сегодняшний день запасы пшеницы в Украине составляют 10,1 миллионов тонн, в декабре прошлого года запасы превышали 12 миллионов тонн. Уменьшение запасов кукурузы при этом самое незначительное – всего один процент. Сейчас на складах Украины хранится 14,50 миллионов тонн кукурузы.
А вот запасы ячменя, напротив, в Украине возросли: сейчас они достигают 2,38 миллионов тонн, что на семь с половиной процентов больше, чем в прошлом году. Напомним, что этот маркетинговый год, по прогнозам экспертов, станет самым удачным и рекордным для ГПЗКУ – корпорация должна побить рекорд по заготовке зерновых.