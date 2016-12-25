Ввод визового режима с Россией не в компетенции Рады, - нардеп

Владимир Арьев, парламентарий, возглавляющий отдел связей между парламентом, отношений совета Рады по внешнеполитическим делам озвучил заявление, что депутаты украинского парламента не могут рассматривать вопрос о вводе между Украинским государством и Россией визового режима, о чем пишет РБК.
Как информирует replyua.net, согласно словам Арьева такой вопрос не является в компетенции украинских парламентариев. Депутат отметил: «Рада никогда не будет рассматривать этот вопрос. Это не в компетенции Верховной Рады Украины, но это может решать Кабмин. Визовый режим не вводится парламентом». При этом Арьев подчеркнул, что Верховная Рада Украины может только сделать призыв, направленный к правительству Украинского государства принять такое решение.
Как известно, ранее сообщалось, что еще один парламентарий от БПП Оксана Юринец, в свою очередь заявляла, что так как украинские власти уже поняли, что на украинско-российской границе давно пора устанавливать фильтры, то очень скоро будет введен визовый режим между Украиной и Россией. Также ранее и глава МИД Украины Павел Климкин обнародовал, что ведомство уже в ближайшее время сообщит о своих предложениях по запуску визового режима с РФ.