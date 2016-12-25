На Закарпатье растет всплеск слухов об автономии

Возглавляющий Закарпатскую ОГА Геннадий Москаль дал поручение сотрудникам областного управления СБУ установить причастных к распространению информационных «вбросов» на предмет возможности автономии для данного региона, передает replyua.net. Чиновник призвал представителей центрального аппарата и СБУ проявлять жесткую реакцию на плану некоторых местных интернет-порталов содействовать спецслужбам России и ведении информационной войны против украинского государства, идет речь в опубликованном заявлении на официальном сайте Москаля.
Он также выразил полную уверенность в отсутствии на Закарпатье каких-либо намеков на желание получить автономию, хотя российские информационные агентства всячески это хотят изобразить. Геннадий Москаль обвинил некоторые украинские издания в том, что они перепечатывают неправдивую информацию об «установленных Закарпатьем экономических отношениях» с близлежащими областями, а также о том, что депутаты областного совета Закарпатья выступают за автономию. «Фальшивая информация распространяется исключительно через обезличенные и маргинальные онлайн-ресурсы, чтобы приобщиться к информационной кампании спецслужб России», - сделал вывод Москаль.