Украина способна ускорить уход войск Путина с Донбасса – журналист

По мнению украинского журналиста Юрия Бутусова, только с применением силовых рычагов российский президент Владимир Путин осознает, что для него продолжение военных действий в Украине равнозначно капкану, после чего глава Кремля будет вынужден покинуть Донбасс. Как передает replyua.net, соответствующую точку зрения Бутусов представил в одной из своих недавних статей.
Журналист, в частности, утверждает, что результаты боев под Светлодарском продемонстрировали наличие серьезных проблем с процессом комплектования российской армии, в том числе, не все так хорошо с количественным составом армии России и наличием мотивации у пехотинцев. Также Бутусов добавил, что ВСУ должны проводить подготовку к возможным провокациям террористов на некоторых участках фронта. Он отметил, что изменение ситуации на Донбассе одними только дипломатическими приемами нереально. При этом Бутусов считает, что самый лучший способ убедить Кремль заключается в увеличении числа гробов, поступающих из зоны АТО в Россию.
Недавно еще один журналист Матвей Ганапольский заявил, что для РФ конфликт на Донбассе в том состоянии, в котором он оказался сегодня, не несет никакой выгоды и чреват серьезными проблемами для самого Путина.