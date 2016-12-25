Украина осуществила только четвертую часть гарантий по СА с ЕС

В настоящее время Украинское государство в полной мере осуществило только восемь гарантий, необходимых для Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. При этом еще двадцать восемь таких остаются в не адаптированными. Да и сам процесс адаптации не делается по восьми гарантиям. Информация об этом была обнародована в соответствии с итогами исследования «Украина и Соглашения об ассоциации: мониторинг выполнения с 1 июля – 1 ноября 2016», о чем, ссылаясь на ОО «Украинский центр европейской политики», пишет galinfo.
Как информирует replyua.net, в это же время отмечается, что за время с 1 июля 2016 года по 1 ноября этого же года Украинское государство должно осуществить адаптацию сорока четырех актов Евросоюза в энергетической отрасли, а также сферах здоровья общественности, окружающей среды, деятельности предприятий, соцполитики, госзакупок, а также налогообложения.
Самыми результативными отраслями признаны энергетика и госзакупки, где проводится систематическая работа по сближению законов в Украине к европейскому законодательству. В остальных сферах работа по осуществлению обязательств по евроинтеграции в настоящий момент пребывает на разных уровнях выполнения. А вот отрасль охраны окружающей среды совсем отошла от успешного направления по позитивной адаптации законодательства.