Україна зайняла перше місце у світі серед бюджетних туристичних напрямків

ЗМІ оприлюднили чергову новину, яка має сприяти розвитку міжнародного туризму в Україні, - про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс «Букви».
Так, сьогодні, двадцять четвертого грудня 2016 року, провідна туристична фірма Великобританії Mondono оприлюднила складений власними фахівцями рейтинг найбільш бюджетних напрямків для туризму у наступному році. Критерієм для визначення місця того чи іншого міста в рейтингу слугувала середня вартість проживання за добу у готелях населеного пункту. Україна з великим відривом зайняла лідерську позицію в цьому рейтингу. Так, зазначається, що перше місце отримав Львів із середньою вартістю кімнати в готелі в тридцять один долар двадцять сім центів. До першої п’ятірки також потрапили Приштина (Сербія) з показником в шістдесят чотири долари, Софія (Болгарія) з сімдесятьма доларами, Панама-Сіті (Панама) з сімдесят одним доларом та Каламата (Греція) з майже вісімдесятьма доларами за проживання в готелі.
До рейтингу з дванадцяти міст потрапили також Сараєво (Боснія і Герцоговина), Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (Іспанія), Белфаст (Великобританія), Брага (Португалія), Сан-Антоніо (Сполучені Штати Америки) та Вальпараісо (Чилі).