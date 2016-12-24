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«Эталон» возобновляет серийное автопроизводство

«Эталон» возобновляет серийное автопроизводство
Руководство небезызвестного концерна «Эталон» имеет намерение осуществить вложения в размере порядка двух миллионов долларов в усовершенствование своих автомобильных заводов и уже в первом месяце следующего года начать выпускать серийные автотранспортные средства (автобусы), о чем рассказал Владимир Бутко, являющийся президентом компании.

Как информирует replyua.net, говоря о 2016 году, директор корпорации не смог рассказать в подробностях о своих инвестициях в 2016 году, но отметил, что концерн перезапустил свои технические средства, приобрел новых оборудование, на что были потрачены свободные средства. Также расходы шли на создание конструкторской документации, разработку новых моделей автотранспорта и мероприятия по энергетической эффективности.

Руководитель корпорации «Эталон» сообщил: «В предстоящем году мы имеем намерение, хоть и не очень много, - 60-70 миллионов гривен, однако это касается только машиностроения. А ведь помимо того еще существуют планы по сооружению складкомплекса, на что нужно потратить еще порядка 70 миллионов гривен. Однако для осуществления этого мы ожидаем финансирования по кредиту, так как за свои средства мы не вытянем». Кроме того, по его словам, корпорация имеет намерения выпускать в 2017 году ежемесячно 25 автобусов.
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