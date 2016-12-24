Ирина Геращенко: Кремль отказал Украине в обмене пленными

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко проинформировала журналистов о неуспешных результатах переговоров с террористами по обмену пленными.
По словам Ирины Геращенко, первое требование Киева касалось освобождения из плена раненого украинского бойца, которого пророссийские боевики захватили во время боев на Светлодарской дуге. Также украинская сторона подымала вопрос о немедленном освобождении раненых украинских бойцов и подростков. «Мы в очередной раз предложили найти компромисс и исполнить то о чем давно говорят, а именно – провести обмен по принципу «всех – на всех», – рассказала Ирина Геращенко.
По ее словам, представители «ДНР» и «ЛНР» не соглашаются с тем, что они удерживают в плену 110 бойцов, говорят, что в их плену вдвое меньше, боевики потребовали, чтобы Киев освободил больше 700 террористов, после чего бы на волю вышли 50 украинских бойцов. «Администрация Путина не готова давать добро боевикам на то, чтобы те проводили обмен пленными, Путин ждет инаугурации Трампа и первых шагов американского президента. Поэтому позитивных новостей нет, так решил Путин», – прокомментировала Геращенко.