В Украине на 5 гривен подорожают сигареты, - Когут

Александр Когут, возглавляющий участок по корпоративным заданиям и коммуникациям предприятия «JTI Украина», заявил, что «средняя стоимость одной пачки сигарет должна вырасти в пределах от 4 гривен и 50 копеек до 5 гривен». Как информирует replyua.net, другими словами, их стоимость будет достигать 23 гривен.
Согласно предоставленной Когутом информации, участники табачной сферы требуют уже на протяжении нескольких лет принять план повышения ставок по акцизу на три – пять лет. Он заявил: «Этот вариант является необходимым для выполнения гарантий на счет поднятия минимальной ставки по акцизу до тех отметок, которые существуют в Европе – 90 евро за одну тысячу штук. В настоящий момент аналогичный показатель в Украинском государстве достигает 16 евро».
Как подсчитали в индустрии табачных изделий, Украинскому государству необходимо не менее десяти лет для приведения показателей ставок по акцизам к стандартам Евросоюза. Напомним, депутаты украинского парламента одобрили поднятие в следующем году специальной ставки акциза на табачные изделия до сорока процентов, то есть, за одну тысячу сигарет необходимо заплатить 445,56 гривны, и это не учитывая поднятия адвалорной ставки в 12 процентов.