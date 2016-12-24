Астролог рассказал, когда Украина вступит в ЕС

Безвизовый режим с Евросоюзом Украина должна получить сразу после того, как во Франции состоятся президентские выборы, а после 2024 года страны Евросоюза захотят увидеть Украину в ЕС.
Как сообщает replyua.net, такое мнение Обозревателю высказал Влад Росс, известный астролог. По его словам, безвиз для Украины отложили только из-за выборов президента во Франции, и этот вопрос будет сразу решен после того, как огласят результаты этих выборов. Когда у Росса поинтересовались о том, что он думает по поводу того, что после отмены визового режима все украинцы кинутся в Европу, астролог посмеялся и заметил, что у украинцев нет таких финансовых возможностей, и все останется без изменений. «На самом деле, виза – не помеха. Кому нужно было в Европу, тот уже давно там работает и устроился. У украинцев нет столько денег», отметил Росс.
Также он добавил, что только после 2024 года Евросоюз захочет увидеть Украину в своем составе. Напомним, что ранее астролог предсказывал, какой будет ситуация в России, и как она может повлиять на возможные досрочные выборы президента РФ.